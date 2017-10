Bombeiros capturam jiboia e veado campeiro em Corumbá e Ladário

Jiboia e veado campeiro foram capturados na manhã de domingo

Dois animais silvestres foram capturados pela guarnição plantonista do Corpo de Bombeiros de Corumbá no plantão das últimas 24 horas. O primeiro caso foi às 10h30 em um terreno na rua Joaquim Wenceslau de Barros esquina com a Firmo de Matos, onde estava um veado campeiro adulto. O animal fugiu ao perceber a chegada dos militares, correndo pelas ruas próximas e entrando em uma residência, quando foi capturado. Ele apresentava lesões nas patas e na cabeça e foi levado para a Polícia Militar Ambiental para avaliação.

Já às 12h30, no bairro Santo Antônio, em Ladário, a guarnição foi acionada para capturar uma cobra que estava no quintal de uma casa. A jiboia, de aproximadamente três metros, foi capturada e solta em mata nativa, próxima ao rio Paraguai.