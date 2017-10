Bombeiro e sogro morrem em colisão com árvore na rodovia BR-262

Foto: Corpo de Bombeiros

Um soldado do Corpo de Bombeiros e o sogro dele morreram em um acidente por volta das 5 horas desta quinta-feira (12), na BR-262, em Miranda – cidade a 203 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu nas proximidades do Posto Arara Azul no KM 552 da rodovia. No veículo, estavam o soldado Rubens de Souza Gimenes, 25 anos, a esposa Jessica Nataly da Cunha Barros, 25 anos, e o sogro do militar, Maurilio Santos Barros, 56 anos. O carro em que a família estava colidiu contra uma árvore.

Não há informações sobre o que causou a colisão. O soldado e o sogro morreram no local. A esposa do militar foi socorrida e encaminhada ao hospital de Miranda, com diversos ferimentos no corpo.

O Corpo de Bombeiros lamentou a morte e informou que o soldado Gimenes era lotado no 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros (Corumbá). Ele estava na corporação há dois anos e possui família em Ladário.