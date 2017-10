Bebê engorda 30kg em apenas 10 meses e pais buscam tratamento

(Foto: Reprodução)

O distúrbio hormonal do bebê Luis Manuel tem chamado a atenção de muita gente na cidade de Tecoman, no México. Com apenas 10 meses de idade, ele pesa 30kg, o equivalente ao de uma criança de 9 anos. Luis nasceu com 3,5kg, peso considerado normal pela medicina, mas em poucos meses desenvolveu uma condição misteriosa, ainda investigada pelos médicos. Especialistas acreditam que o menino tenha um caso de síndrome de Prader-Willi (PWS), uma incurável doença genética muito rara que afeta o desenvolvimento intelectual do portador, além causar muita fome, estimulando a obesidade, diabetes 2 e perda de estatura. “Depois de apenas um mês o peso dele começou a subir constantemente. Com dois meses de idade ele já tinha 15kg. Foi aí que comecei a tratá-lo com o pediatra”, afirmou em entrevista ao jornal mexicano Quinta Fuerza, a mãe da criança, Isabel Pantoja.

A família do garotinho criou uma campanha para arrecadar dinheiro e conseguir pagar o tratamento que pode ajudá-lo a sair da situação. Se o diagnóstico da Síndrome for confirmado, para normalizar as taxas hormonais, Manuel precisará de uma série de injeções de hormônios que custam 9 mil pesos, o equivalente a R$1,7 mil (por unidade). Pessoas interessadas no caso poderão ajudar nos cuidados da criança fazendo doações ou entrando em contato com a mãe Isabel pelo Facebook. Mario Gonzalez, pai do bebê, demonstrou muita preocupação com a vida do filho. “Em alguns casos, crianças obesas morrem por causa de um ataque cardíaco devido a estar com excesso de peso”, desabafou. Porém, com expectativas no tratamento, o pai declarou: “Toda ajuda dada para ele, pequena ou grande, é boa para ele”.