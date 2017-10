Bêbado, rapaz coloca fogo na casa da tia após discussão em Dourados

O fogo foi apagado, mas as chamas destruíram a casa --- (Foto: Adilson Domingos)

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 07h30 desta quinta-feira (5) para combater um incêndio em uma residência, na Rua Projetada 5, no bairro Estrela Verá, próximo da escola do Jóquei Clube, em Dourados. O fogo foi apagado, mas as chamas destruíram a casa.

O Corpo de Bombeiros informou à reportagem da 94FM que o autor do crime é o sobrinho da dona da casa e que a discussão iniciou por volta das 03h30, por causa de uma bicicleta.

O autor do crime foi identificado como Claudemilson Campos Gregório, de 20 anos, mais conhecido como 'Pitchula'. Conforme a tia, o sobrinho estava completamente embriagado.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que após o crime, 'Pitchula' apanhou de algumas pessoas e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e transferido ao Hospital da Vida logo depois por causa dos ferimentos da surra. Após receber alta, o autor do crime será levado até o 1º Distrito Policial de Dourados.