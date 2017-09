Bandidos que assaltaram casa de carnes na Vila Planalto são mortos durante troca de tiros com a polí

A operação iniciou às 20h30 desta terça-feira -- (Foto: Sidnei Bronka)

Os bandidos identificados como Edmilson Nunes Pereira, de 26 anos, e Dionatan Neto de Oliveira, 28 anos, que assaltaram uma casa de carnes, localizada na Vila Planalto, em Dourados, no início da tarde de segunda-feira (25), foram mortos durante troca de tiros com a polícia na noite de ontem (26).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu a informação de que na Rua Idelfonso Pedroso, no Parque dos Jequitibás, onde funcionava um ponto de drogas, estava escondido um dos acusados de assaltar a casa de carnes da Vila Planalto. Diante da informação, a polícia foi até o local com várias viaturas. Nesse momento, um dos policiais olhou por cima do muro e avistou um dos suspeitos no quintal da residência.

A polícia então se identificou e mandou o bandido soltar a arma que estava em sua mão, mas o suspeito, posteriormente identificado como Dionatan Neto de Oliveira, apontou a arma para o policial, dando início a troca de tiros. O bandido ficou ferido e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Nesse mesmo local, os policiais prenderam Cleivison dos Santos Oliveira, 24 anos, conhecido como 'Zé Lagoa', e a esposa dele, Eduarda Braga, de 19 anos, acusados de tráfico de drogas. Durante revista, a polícia localizou no corpo da mulher, 111 gramas de cocaína, que estavam amarradas em seu corpo. O casal foi conduzido para a delegacia e autuado por tráfico de drogas.

Ainda nessa casa, a PM recebeu a informação de que na Rua Projetada 3, na Vila Alba, estava o outro assaltante, escondido em uma residência. Em seguida, os policiais se deslocaram até o local indicado. Chegando lá, encontraram Edmilson Nunes Pereira, de 26 anos. Esse também estava armado, com um revólver calibre 22 e apontou a arma para os policiais. A polícia revidou e o bandido foi atingido. Edmilson não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

Durante a operação, a polícia apreendeu duas televisões, diversos relógios de grande valor, joias e semijoias, além de pés de maconha e um caderno onde era realizada a contabilidade do tráfico.

A ocorrência informa ainda que os dois assaltantes mortos tinham várias passagens pela polícia por roubo e latrocínio, que é roubo seguido de morte. A polícia ainda disse que tem a informação de que eles participaram de um roubo de um posto de combustíveis na Presidente Vargas e podem ter participado de homicídio e participação de homicídio.

A operação iniciou às 20h30 desta terça-feira.