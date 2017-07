Bandidos invadem casa de advogado e esposa para roubar caminhonete em Dourados

Dupla armada invadiu uma casa e rendeu o casal de idosos que estavam dormindo, para roubar a caminhonete e outros objetos. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (14), no bairro Cohafaba III Plano, em Dourados - distante 233 km de Campo Grande. A vítima é um renomado advogado da cidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima de 80 anos, relatou que dormia com a esposa no quarto, quando por volta de 2h, foi acordado por dois bandidos, mandando que as vítimas cobrissem a cabeça e anunciando o assalto.

O idoso viu que os bandidos estavam armados com faca. A dupla entrou na casa arrombando uma das janelas do local. A vítima contou ainda que foi roubada uma caminhonete modelo Ford Ranger e alguns pertences, mas não foram especificados quais tipos.

Depois dos bandidos fugirem no veículo, o idoso acionou a Polícia Militar, passando as características dos assaltantes.