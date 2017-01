Bandidos fazem arrastão em bairro nobre de Dourados e levam R$ 50 mil de cofre

Bandidos invadiram três casas na Alameda dos Jequitibás, no Portal de Dourados, bairro nobre do município localizado na região Norte. Foram levados vários objetos das residências e R$ 50 mil em dinheiro do interior de um cofre.

De acordo com as informações dos boletins de ocorrência, mulher de 39 anos saiu de casa no dia 31 de dezembro e ao retornar, na tarde de ontem (1) encontrou a porta dos fundos estourada.

Da casa onde reside foram levados dois relógios de pulso, netbook, cinco pares de alianças e três de brincos, além de colar.

Já no outro imóvel, de um homem de 59 anos, os criminosos saíram após furtarem jaqueta, porta alianças com objetos em ouro e pedra e relógio de pulso. Ele havia saído no dia 30, e retornou no domingo.

Na casa de outra mulher, que viajou no dia 27 de dezembro, os bandidos estouraram a porta e o cofre existente no local, levando R$ 50 mil em dinheiro.

Todos os casos foram registrados no 1º Distrito Policial de Dourados e serão investigados.

Outro furto

Outro furto de residência foi registrado no 1º DP, esse na avenida Vilson Gabiatti, Jardim Raslem. Um homem de 34 anos saiu no sábado (31), por volta de 22h e retornou 1h15, encontrando a porta da residência arrombada.

Foram levados do local R$ 1,6 mil, 30 peças de joias e uma Honda Biz 125cc preta, com placa NRM-3618.