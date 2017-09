Banda Musical do 10º Regimento do Exército se apresentará hoje a noite em Deodápolis

Imagem google

A ‘Semana da Pátria’ segue em Deodápolis com diversas apresentações. Hoje à noite (08/09) a partir das 19hs a Banda Musical do 10º Regimento da Cavalaria Mecanizada de Bela Vista do Exercito Brasileiro fará uma grande apresentação na Praça Adelaide Alves de Lima, ao lado da Prefeitura Municipal.



“Quero aqui convidar toda a nossa população para este momento que será único em nossa cidade. Isso nunca foi visto aqui. É a primeira vez que uma banda musical do exercito estará em nossa cidade para uma apresentação na semana da pátria. Depois de quase 30 anos, estamos resgatando as ações cívicas em nossa cidade!” destacou o Prefeito Valdir Sartor.



A apresentação ocorrerá a partir das 19hs30min na Praça Adelaide Alves de Lima, próximo a Prefeitura.