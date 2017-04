Baile de Aleluia com Cacio & Marcos acontece dia 15 de Abril em GLÓRIA DE DOURADOS

A dupla é de nível nacional e fez sucesso com a Tour Sucessagem que foi o primeiro álbum da dupla, Lançado em 2012 o álbum virou febre na internet e ganhou destaque em todo o Brasil. O álbum é composto por 19 faixas, sendo as mais destacadas como "Tá Tarada", ''Tá Doidona'', ''As Mina Pira no Papai'', ''Carro de Churros''. Ao todo Cacio & Marcos tem milhões de visualizações no youtube.

Cacio & Marcos, se apresentará no próximo dia 15 de Abril a partir das 23h no Pesqueiro Duas Anas de Glória de Dourados. A expectativa para o ''Baile de Aleluia'' é de lotação máxima, repetindo a última vez que em que se apresentaram na cidade, ainda se apresenta João Catra e banda.

Considerada uma das principais no segmento do 'funknejo' (mistura de funk com sertanejo), tem seu destaque o dançarino Lau, que anima o público e acompanha os músicos desde o início da carreira.

Os organizadores do Evento, Malakia Produções e Marcio Pica Pau, contam que: ''As vendas estão a todo vapor, e está surpreendendo, os camarotes primeiro lote se esgotaram na semana em que lançamos o evento.''

