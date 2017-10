Avó e netas de MS morrem em acidente na Serra Gaúcha

Homem, que estava em Voyage, está internados em estado grave - Foto: Eduardo Cover Godinho / Rádio Aurora AM

Avó e netas que moravam em Dois Irmãos do Buriti, Michele Tavares de Lima, 6 anos, Daniela Tavares de Lima, 12, e Ivânia Lovison de Lima, morreram após acidente, neste sábado (7), na Serra Gaúcha. Elas estavam em veículo Voyage, com placas de Campo Grande.

Outro carro envolvido no acidente era um Focus com placa de Bento Gonçalves. A colisão aconteceu no Km 116 da RS-129 em Dois Lajeados, no Rio Grande do Sul.

De acordo com informações da imprensa local, Josaine Suelen de Oliveira Cabral Quequi, de 27 anos, conduzia Focus, quando perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o Voyage. Josaine não resistiu ao impacto e morreu no local.

Cinco pessoas foram encaminhadas para a Associação Hospitalar Manoel Francisco Guerreiro, em Guaporé-RS. Duas crianças e a avó morreram a caminho do hospital.

Os outros dois ocupantes do Voyage foram identificados como Osenilton Tavares de Lima, 40 anos, internado em estado grave, e Vanili Lovison de Lima, 31, que não corre risco de morte.

A família era do interior de Mato Grosso do Sul. Ainda não se sabe o que eles faziam na Serra Gaúcha.