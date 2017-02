FOTOS: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Auto Posto Bela Vista é inaugurado com gasolina à R$ 3,49 em FÁTIMA DO SUL

Fátima do Sul ganha mais uma opção em abastecimento automobilístico, estamos falando do Auto Posto Bela Vista, que está localizado na saída para Vicentina, após a rotatória da saída de Fátima do Sul.

O Auto Posto Bela Vista que já está funcionando desde segunda-feira (06), surge como uma referência em estabelecimento comercial na região, Prestação de serviços, Qualidade e credibilidade. Em suas modernas estruturas apresenta design inovador, ornamentado com paisagismo e mais bela área verde.

Com um amplo espaço para estacionamentos de carretas e também com um espaço para lavagem de veículos, está com super promoção de abastecimento na gasolina, álcool, diesel e S10 e S500.

O empresário destacou ao Fátima News que está vindo para Fátima do Sul não para concorrer, mas sim para ganhar seu espaço empresarial, fortalecendo e gerando o emprego local “A finalidade do empreendimento é gerar empregos e se estabelecer na cidade de Fátima do Sul, de forma que já trabalhamos desse jeito em Deodápolis no distrito de Lagoa Bonita, na cidade de Dourados, agora em Fátima do Sul”, finalizou ele.