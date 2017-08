Atual agride e tenta enforcar ex ao levar lanche para namorado em serviço

Imagem Ilustrativa

Rixa entre a atual e a ex-mulher acabou em brigas com tapas e empurrões na noite desta segunda-feira (14), no Jardim Columbia, em Campo Grande quando uma mulher de 45 anos agrediu com tapas, bolsadas e ainda tentou enforcar a ex de seu namorado.

A briga começou quando a autora foi até o serviço de seu namorado para levar um lanche, momento em que ao se deparar com a ex passou a agredi-la com tapas, bolsadas e tentou enforca-la, resultando em lesões.

Já a autora afirmou na delegacia que a vítima passou a ofendê-la, acusando-a de 'roubar' o marido, momento em que a agrediu e a empurrou causando lesões nas pernas e braços. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.