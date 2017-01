Atriz de 'Velho Chico' aproveita férias para mergulhar nas águas cristalinas de BONITO

Depois de roubar a cena como a doce ‘Bel’ em Velho Chico e chamar a atenção pela beleza tipicamente brasileira, a atriz pernambucana Rayza Alcântra decidiu curtir as férias ao lado da família e escolheu a cidade de Bonito, interior de Mato Grosso do Sul, para relaxar e aproveitar a natureza.

A jovem viajou acompanhada da mãe Ana Cláudia e participou de um ensaio fotográfico para a revista Caras em vários atrativos da cidade.

As águas cristalinas da Nascente Azul, os cenários encantadores do Zagaia Eco Resort, as opções divertidas e cheias de adrenalina do Eco Parque Porto da Ilha, a tranquilidade e natureza da Estância Mimosa e deslumbrante beleza da Gruta São Miguel servirão de plano de fundo para fotos de Rayza, que demonstrou familiaridade com os locais escolhidos.

A pernambucana ainda dividiu espaço com as Araras Vermelhas e com as cobras do Projeto Jiboia, que pelo flagrante da lente da fotografa dos bastidores, causou certo desconforto a moça ao pegá-las nos braços.

Confira algumas fotos dos bastidores feitas por Marcos Salles e Márcia Mello.