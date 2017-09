Atacado por pistoleiro, homem esquiva de tiros e é baleado na perna em Dourados

Vítima foi socorrida por equipe do Samu e encaminhada até o Hospital da Vida porque perdeu muito sangue (Foto: Sidnei Bronka/94FM)

Adevilson Pereira Costa, de 49 anos, escapou da morte por muito pouco na tarde desta sexta-feira (22) em Dourados. Interno do regime semiaberto, ele saía de uma obra na qual trabalhava na Vila Toscana quando foi atacado por um pistoleiro. Apesar de ter sido alvejado várias vezes, conseguiu esquivar-se da maior parte dos disparos e só foi atingido uma vez, na perna.

O atentando aconteceu na Rua Olga de Lima Melgarejo. Como perdeu muito sangue, a vítima precisou ser socorrida. A equipe Alfa do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urência) foi até o local prestar os primeiros atendimentos e em seguida levou o baleado para o Hospital da Vida.

No relato feito à PM (Polícia Militar), que enviou uma equipe para o local, Costa relatou que trabalha numa obra nas proximidades e acabava de sair do local com destino à própria casa quando um homem de Biz, sozinho, aproximou-se e efetuou vários disparos.

Ele disse que conseguiu esquivar-se enquanto fugia. Dos vários disparos, apenas um atingiu a vítima, na perna esquerda. Ouvido pela PM, ele disse desconhecer eventuais motivações para o crime.