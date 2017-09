Asfalto até o cemitério é umas das obras de mais de R$ 5 milhões que serão anunciadas em Vicentina

FOTO: EVERTON RICARDO - Asfalto até o cemitério é umas das obras de mais de R$ 5 milhões que será anunciada

VICENTINA – Na semana passada, o prefeito do município de Vicentina, Marcos Benedetti Hermenegildo “Marquinhos do Dedé” (PMDB), surpreendeu a todos com o anúncio que fará de mais de R$ 5 milhões em obras com recursos próprios ao município de Vicentina.

A surpresa de Marquinhos do Dedé, veio durante a entrega da sala de tecnologia (laboratório de informática), com 20 computadores aptos ao trabalho com tecnologia avançada, com internet, sala com ar-condicionado, mesas e cadeira novas e estrutura física totalmente reformada apta para o funcionamento dos computadores.

O prefeito fará o anúncio oficial na próxima semana, mas o Fátima News conseguiu descobrir umas das obras que será anunciada por Marquinhos do Dedé, tanto pelo movimento que está sendo feito, como a confirmação da mesma pelo próprio prefeito a nossa equipe.

A obra que está já em ritmo acelerado, é o tão sonhado e esperado asfalto com drenagem, do prolongamento da Avenida Rainha dos Apóstolos que vai até o cemitério municipal, as máquinas e tubos já se encontram trabalhando forte.

ENTREGA DA SALA DE TECNOLOGIA COM 20 COMPUTADORES

Na última sexta-feira (20), Marquinhos do Dedé, acompanhado da primeira dama Sandra Brigatti Dias Hermenegildo e dos vereadores José da Silva Machado “Duda”, Eliaquim Schausst, Juraci Rodrigues de Carvalho “Japão”, João Ribeiro, Petruça Lourenço, Lupercio Nantes, secretário municipal de educação Fernando de Oliveira, Secretária de Promoção Social Elaine Mendes, secretário de obras Elenildo Barbosa, professores e direção da escola e demais autoridades local, para entrega do laboratório de informática (sala de tecnologia) para a Escola Municipal Antônia Alves Feitosa.

Naquela oportunidade, o prefeito destacou a importância e o empenho de todos para que a sala de tecnologia pudesse ser instalada na Escola Municipal Antonio Alves Feitosa “A sala de tecnologia vai atender 300 alunos da Rede Municipal de Ensino e também atender aproximadamente 80 pessoas que fazem cursos em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, estamos empenhados e munidos de força para fazermos uma educação de qualidade para os nossos futuros do Brasil e são nossas crianças”, disse ele.

Também com recursos próprios da prefeitura municipal, foram entregues 20 computadores aptos ao trabalho com tecnologia avançada, com internet, sala com ar-condicionado, mesas e cadeira novas e estrutura física totalmente reformada apta para o funcionamento dos computadores, onde serão atendidos 300 crianças da Rede Municipal de Ensino e também aproximadamente 80 pessoas que fazem cursos em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.