Árvore com tronco podre cai e por pouco não atinge carros, Bombeiros são acionados em FÁTIMA DO SUL

FÁTIMA DO SUL - Por volta das 15h30 deste sábado (18), uma equipe do Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul, foi acionados para efetuar o corte de uma árvore que havia caído sobre uma rua interditado-a totalmente. A árvore caiu em frente ao Supermercado Castelão e por pouco não atingiu carros que passavam e que estavam estacionados no local.

A ocorrência aconteceu no cruzamento das Ruas Pedro Celestino com a Rua Cavalcante no Bairro BNH em Fátima do Sul. De acordo com o solicitante, a árvore caiu sem motivos aparentes, porém no local foi constatado pela GU, que o tronco estava apodrecido o que provavelmente provocou a queda.

Foi necessário dois motosserras para realizar o trabalho tendo em vista o tamanho da árvore, e logo em seguida foi feito o corte e a retirada dos galhos e troncos, a rua foi liberada.