Artista plástico visita o Águas de Bonito, conta sua história e apresenta 12 telas que estão a venda

Nesta última quinta-feira (23), o Águas de Bonito recebeu a visita de Antônio João Siliano.

Natural de Campo Grande - MS, Antônio João faz pinturas com espátula e hoje reside em Araraquara - SP.

Suas obras possuem caráter abstrato e são pintadas com uso de espátula. A inspiração: vai aparecendo conforme a tela e o andamento do projeto. Trata-se de uma pintura sempre nova, nunca algo repetido.

" As pessoas perguntam se eu vivo da arte, eu posso dizer que não é eu que vivo da arte, é a arte que vive dentro de mim. A gente começa a pintar e a pintura vai surgindo, não tem controle sobre a minha arte. Pinto com a emoção. Me considero autodidata", comenta Antônio João.

Durante sua visita a Bonito, o artista trouxe 12 telas para venda, as quais estão expostas no Empório Olinda, loja no centro da cidade. Duas telas estão no Hotel Pousada Águas de Bonito.

" Comecei a pintar em 1980, com lápis de cor. Recebi um diploma da FUNDTUR MS como futuro talento, já em 1990", conta Antônio João, que também tem sua história publicada no livro Trajetórias e Vivências, lançado para contar a história de vários artistas.