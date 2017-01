ARTIGO DA SEMANA: Quando eles partem...Por Gilberto Avelino Mendes

FOTO: FACEBOOK - Gilberto Avelino Mendes

QUANDO ELES PARTEM...

por Gilberto Avelino Mendes

Não vou classificar como recomeço.

Não o é.

Recomeços exigem interrupções e a verdade é que nunca parei de escrever. Cessei foi de publicar...

Escrever me é fundamental, não é uma opção, é uma necessidade.

É uma forma de dar vida aos pensamentos; é fazer a poesia desabrochar a partir do botão da criatividade; é estabelecer uma ponte entre meu sentimento e o do leitor, ambos, de mãos dadas com os olhos fixos para este sol radiante que é o texto.

De repente, um convite chegou e em meu coração renasceu uma vontade de soltar a escrita pelo mundo. É mesmo assim, a publicação emancipa os textos, continuam sendo seus, mas o mundo é deles.

E eles querem o mundo.

Querem ser contemplados, acreditam que podem revolucionar estruturas e sistemas, desejam colorir os olhos e corações com as cores que suas palavras produzem. Palavras possuem diferentes e coloridas clorofilas, seu respirar é poesia.

Pode parecer arrogante, é o risco que corro, repudio essa máxima simplória.

Isto, contudo, é com os textos, depois de publicados eles possuem vida própria. A interação que eles criam com o público nunca é do domínio do escritor.

Prefiro-os mesmo é em casa. No meu quarto, em meu sofá. Ali eles são meus, somente meus, eu os amo e eles me amam. Confesso que aprecio as emoções que eles me proporcionam, são cristalinas e doces as lagrimas que eles me arrancam, meu coração se torna cúmplice dos sussurros de suas palavras.

Prefiro-os mesmo é em meu colo, sendo cuidados e festejados por mim e pelo meu pequeno circulo de pessoas.

O mundo lá fora os convida, os extasia.

É um canto de sereia...

Sinto que eles querem partir, respirar, conhecer, mergulhar nestas águas desconhecidas, a publicação é um oceano convidativo.

Tem hora que você não consegue mais mantê-los contentes na varanda de sua casa.

Partam, meus filhos, partam! Têm todos a minha benção!