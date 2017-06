ARTIGO DA SEMANA: Pequeno Sonho Romântico de Dia dos Namorados, por Gilberto Mendes

FOTO: DIVULGAÇÃO

PEQUENO SONHO ROMÂNTICO DE DIA DOS NAMORADOS

*Por Gilberto Mendes com Drúcila Reis Mendes

O casal caminhava pela orla da praia.

Sentiam a brisa marinha do cair da tarde tocar em seus rostos com dedos suaves e frescos.

Longe, lá onde o horizonte se confunde com o mar, o sol bocejava os cansaços do dia num crepúsculo fatigado, toda a gente que na praia estava, partia em algazarra para suas pousadas e hotéis beira mar.

Eles seguravam forte a mão um do outro.

A areia fina e branca entrava pelos vãos dos dedos dos pés causando uma sensação reconfortante.

Conversavam sobre suas vidas e suas peripécias no namoro e riam gostosamente desses gracejos que somente interessam aos amantes.

Estenderam uma toalha na praia e lá deitaram, um ao lado do outro, olhando ambos para o sol sonolento que se misturava com o mar, longe, longe, no horizonte.

A tarde estava a ficar alaranjada, mas seus sorrisos eram todos brancos e brancos eram todos os sonhos para seu futuro, páginas que seriam preenchidas com a tintura colorida do cotidiano.

Um vento frio soprou vindo do norte, e eles se aproximaram ainda mais, o calor do corpo de um aquecendo o breve frio do corpo do outro.

Ele contou uma piada sem graça, ela riu com certo frenesi. Era a única que ria das piadas dele.

Ela falou sobre as percepções femininas sobre todas as coisas, como elas se diferenciavam da masculina, e ele escutou a tudo aquiescendo.

Estava tudo perfeito: as coisas ao redor, o céu, a praia, a brisa, tudo era perfeito.

Foi quando ela olhou para o céu e viu uma nuvem se aproximar por sobre os dois.

Ela chamou a atenção dele para esse fato, para a beleza da nuvem, falou para ele que a nuvem queria dizer alguma coisa.

Ele brincou com ela, seria uma percepção feminina sobre nuvens.

Ela sorriu e decretou que era apenas uma constatação de como as coisas se relacionam (e conspiram a favor) quando os sentimentos são intensos. Completou que via na nuvem um coração, um coração lindo e bem desenhado, e olhou sugestivamente para ele.

Ele recebeu o olhar dela. Compreendeu...

Fechou seus olhos e pediu algo em segredo.

Outro vento soprou do norte e trouxe de longe uma sugestão inequívoca do amor que acontecia entre eles, na praia.

Uma nuvem, grande, grande o bastante para engolir a primeira, mas não o fez, veio rápido riscando de branco o quadro azul do céu, era uma nuvem gigantesca em formato de coração e encostou-se de mansinho, lentamente, quietinho, como se estivesse a beijar a face da primeira nuvem.

Ele olhou sugestivamente para ela.

Ela sorriu emocionada, desta vez.

Beijaram-se no exato momento que o sol exalava seu último suspiro e a noite irrompia devagar pela porta que o astro-rei deixava entreaberta.