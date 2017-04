ARTIGO DA SEMANA: 'Para quem quer aprender a Orar...' Por Gilberto Mendes

FOTO: FACEBOOK

ARTIGO DA SEMANA

"PARA QUEM QUER APRENDER A ORAR..."

*Por Gilberto Avelino Mendes

Senhor!

Ensina-me a orar...

A orar de uma forma única e absoluta.

Como se fosse meu último suspiro,

Como se fosse a última coisa que faria nessa vida,

Como se não houvesse mais um amanhã.

Ensina-me a orar.

A orar de uma forma despejada,

Não quero mais orar em gotas.

Ensina-me a orar de uma forma quente, muito quente,

Os primeiros amores são sempre quentes,

O frio me espanta e o morno não me atrai, não me serve.

Ensina-me a orar.

Com meus olhos dentro dos Seus, Pai!

Teus olhos dentro dos meus,

Colocando minha cabeça, depois, debruçada em Seu colo.

Que estejamos tão próximos que os sussurros de um

Possam ser ouvidos pelo outro.

Tão próximos que as batidas de meu coração

Também façam parte da oração.

Pai, ensina-me a orar!

De uma forma que minhas palavras saiam direto do coração,

Não da boca.

Que cada palavra seja escarificada da minha alma,

Lapidada com sentimento

E entregues em frases que pareçam baús de tesouros.

Pai, ensina-me a orar!

De uma forma que meu amor como um azeite finíssimo

Unte cada letra e irrigue todo o coração,

E esse azeite seja delicioso ao seu santo paladar.

Pai, ensine-me a orar, ensine-me!

Sou pequeno, frágil, pecador.

Sou teu, e preciso de Ti.

Ensine-me a mostrar isso para Ti, ensine-me!

Ensine-me, antes de tudo, a agradecer,

Porque de petições minhas preces estão

Carregadas.... E cheias.

Quero ser diferente, meu Pai!

Começando no orar, no falar Contigo.

Quero que sejas para mim antes de um Pai, um amigo.

Quero ser para você antes de um servo, um filho.

Pai! Ensine-me a orar!

Ensine-me...

Ensine-me a te amar em oração!