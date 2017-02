ARTIGO DA SEMANA: Conheça o 'Zé Pouca Prosa', por Gilberto Avelino Mendes

Foto: Facebook - Gilberto Avelino Mendes -

Numa pequena cidade do interior corria uma lenda à boca pequena de que havia por aqueles prados um velho matuto que pouco falava, e o que falava era a base de ditados.

Nas férias, chegou por ali um jovem acadêmico arrotando arrogância intelectual por todos os poros e logo que soube do matuto quis tirar a prova real, saber se o caipira era tudo isso mesmo.

Ao pensar no velho Zé pouca prosa (assim era conhecido pelo povo o matuto) ficou a sorrir imaginando sua feição abestalhada quando a confrontá-lo com Foucault, Montesquieu e Diderot, só para ficar nos filósofos franceses. Iria dar umas boas risadas do velho.

Quando chegou na velha choupana, viu o matuto descascando mandioca, de forma tranqüila e pausada. A vida passava devagar na cabana do velho Zé.

- Boa, “Seo” Zé!

O matuto levantou os olhos e fitou o janota demoradamente.

- Vai comer uma “carninha”, enh “Seo” Zé?

- Não vá com tanta fome à carne, nem com tanta sede ao pote.

O jovem se surpreendeu, porém, ficou satisfeito, pelo menos o homem falava.

- Tenho ouvido falar muito do senhor, “Seo” Zé, é verdade o que o povo fala?

- A voz do povo é a voz de Deus.

- “Seo” Zé, que é isso? Vamos conversar direito homem...

- Para bom entendedor meia palavra basta.

- Por que o senhor só fala desse jeito?

- Muitas vezes se diz melhor calando do que falando em demasia.

- Vamos conversar direito, vamos...

- O homem é senhor do que pensa, escravo do que fala.

A essa altura, o jovem começava a irritar-se.

- “Seo” Zé estou perdendo a paciência...

- Quando um não quer, dois não briga.

- Vim de muito longe para falar consigo...

- Antes viajado que letrado.

- Diga-me, se eu lhe der algum dinheiro, o senhor conversa comigo?

- Quando o dinheiro fala, a verdade cala.

- O que o senhor quer? Pode pedir?

- Deus tem mais pra dar do que o diabo pra tirar.

- É, com o senhor não tem mesmo jeito, “Seo” Zé... Vou embora...

- Longa viagem começa com um passo.

- Boa sorte para o senhor, “Seo” Zé! Tchau!

- Se ferradura desse sorte, burro não puxava a carroça.

- Tenho de reconhecer, “Seo” Zé, o senhor é mesmo esperto...

- Em terra de cego, quem tem um olho é rei.

E o jovem acadêmico partiu, levando junto consigo todos os seus filósofos franceses trancados na algibeira de sua arrogância, todos eles com a feição abestalhada diante da sabedoria popular.