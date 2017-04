ARTIGO DA SEMANA: 'Caminhões de Lixo' - Por Gilberto Mendes

FOTO: DIVULGAÇÃO

CAMINHÕES DE LIXO - POR GILBERTO MENDES

Existem pessoas que são caminhões de lixo.

Passam pelas diversas esferas de seu cotidiano a captarem toda espécie de detritos e guardam tudo isso dentro delas nas melhores prateleiras de seu coração. Essa carga de impurezas gera pensamentos negativos e fazem essas pessoas se tornarem indesejadas. Gente carregada demais! Quem quer conviver com um caminhão de lixo na mesa ao lado? Ninguém!

Se as ofendem. Elas xingam.

Se as atacam. Elas revidam.

Se as decepcionam. Elas se frustram.

Se os seus sonhos não se realizam. Elas não os renovam.

Se a meta não é alcançada. Culpam os outros.

Essa gama variada de dejetos, a tudo catalogam direitinho e inundam seus pensamentos com toda essa sujeira.

Entendam que o coração se alimenta, entre outras coisas, de pensamentos, logo, se é de imundícies que enchem o coração ele se tornará um caldeirão fétido de miasmas e entulhos, tudo isso, na maioria das vezes, revolvido com uma grande colher de intolerância.

As pessoas deveriam proteger mais, muito mais seus pensamentos. Deveriam erguer em torno deles enormes muralhas de negação para pensamentos negativos. Muralhas que fossem tão poderosas como as de Jericó, indestrutíveis e instransponíveis.

Em cada canto dessa muralha, torres de vigilância de determinação que auxiliariam no trabalho de manter o inimigo mau fora dos pensamentos.

Para cuidar disso tudo, uma sentinela chamada boa vontade, bendita atalaia, que nunca dormisse e mantivesse as defesas sempre prontas e entusiasmadas.

Sendo mais especifico, as pessoas deveriam encher seus pensamentos com Deus, irrigar todos eles, todos os dias, todas as horas com essa maravilhosa água viva.

Se os pensamentos das pessoas estiverem cheios de Deus, o coração se alimentará de amor, puro amor, ficando forte e robusto. Corações cheios de Deus não deixam espaço para impurezas, não ficam doentes. Tudo é alvo e brilhante em corações assim.

Contrarie o que te disseram um dia “Deixem seus pensamentos livres!” Faça o inverso, mantenha-o cativo em obediência a Cristo. Mantenha seus pensamentos prisioneiros em Jesus. Acorde com Deus, almoce com o Espírito Santo e durma com o Redentor.

Criarás em torno de si muralhas tão poderosas que nada poderá te alcançar. Todo esse lixo de pensamentos improdutivos que esse mundo produz, ficará longe de você. Plante Deus em seus pensamentos e seu coração exalará perfume divino.

E adeus caminhões de lixo.