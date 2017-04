ARTIGO DA SEMANA: 'A Serpente do Fim dos Dias' - Por Gilberto Mendes

Foto: Facebook - Gilberto Avelino Mendes -

ARTIGO DA SEMANA - *POR GILBERTO MENDES

A SERPENTE DO FIM DOS DIAS

Para a mulher, quando a última procissão partiu já não lhe restava mais nada a fazer – o combate tinha sido realizado, percebeu-se, a olhos vistos, ganhos e perdas, mas o resultado final, esse não seria revelado ali, naquele instante em que todas as horas se encontravam e se encerravam para ela.

A vida, simplesmente, continuava na pequena cidade.

Para a família que se despedia da mulher, era um grande e triste evento, não para a urbe, que não dedicou reverência necessária para o acontecimento.

Houve uma época que, à passagem do defunto, os comerciantes corriam para baixar as portas de suas casas de comércio, os homens arriavam os chapéus sobre o peito e veneravam a matéria morta em orações silenciosas tudo mesclando-se aos “ais” das mulheres que escondiam suas faces por uma tela de renda que lhes caiam gentilmente sobre as faces compungidas, de alguma forma, a vida cessava por alguns momentos à passagem do morto.

Mas não agora neste tempo de internet e facebooks.

Olhava-se para a procissão que passava serpenteando nas lagrimas de dor de toda uma gente, com o mesmo olhar ranzinza que se joga para o cotidiano estéril, sem paixão, sem poesia, sem amor, desprovido da carne das boas virtudes e valores; um olhar feito de interesses adiposos e ambições raquíticas de sabedoria.

Nem no trânsito a procissão encontrava respeito. Os carros possantes e rápidos demais construídos para pessoas mais apressadas ainda, costuravam a fila chorosa com uma urgência desatinada, como se, para eles, os dias se acabariam ali, naquele momento.

Eles seguiriam... A vida somente não mais existia para a mulher que seguia sendo levada pelos seus, chorada somente pelos seus, conduzida a passos firmes para a sua última morada.

... e, quando já se chegava no cemitério, dois senhores já carregados de anos e montados em suas bicicletas foram surpreendidos pela procissão. Apearam e um ficou de pé, olhos fixos no chão, chapéu na cabeça esquecido, respeitando a morte. O outro meio em pé meio sentado na bicicleta, tirou seu chapéu e o colocou no peito, olhando para o céu como se em oração estivesse. Um apontava para a morte, o outro para a vida, pois que sem um jamais haverá o outro.

... e, quando o último carro passou, subiram em suas bicicletas e voltaram para o seu caminho, só que desta vez, mais atentos para a vida e suas coisas – tudo é mesmo tão frágil, pensavam.

... e, no cemitério, a boca feroz de um túmulo engoliu a quase centenária mulher e toda a sua história – esta para o pó retornava.