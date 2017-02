ARTIGO DA SEMANA: 'A Palavra' - Por Gilberto Avelino Mendes

- Gilberto Avelino Mendes -

A PALAVRA

* Por Gilberto Avelino Mendes

Um dia eu a escutei...

Ela acariciou meus ouvidos, muito mais meu coração.

Escorregou, escorregou pelo meu intimo e se alojou na sala principal de meu espírito.

A Palavra sabe bem onde se instalar.

Lá chegando, o mundo e sua glória ainda resistiam, seus prazeres se seguravam no trono de meu coração.

Não queriam perder seu espaço. O pecado é uma nódoa difícil de se arrancar.

Todavia, quando a Palavra chega, foi aceita pela vontade do homem, ela vira Senhor, e ninguém resiste a esta autoridade.

A Palavra é elegante e cortês.

Ela não irrompe. Ela não quebra portas. Não entra pelos fundos, nem por janelas e frestas. Ela chega pela porta da frente, e somente entra quando é aceita, convidada. A Palavra é extremamente bem educada.

Quando chegou ao meu coração, as trevas ainda estavam lá, dançando sobre o piso de minha miséria. Comemoravam minha derrota, bebiam minha ignorância, satisfaziam-se com a cova que, lá na frente, estava aberta para mim e seria tampada com grossas camadas de eternidade.

Antes da Palavra, o morrer para mim seria para sempre.

A Palavra chegou, sua luz afugentou as trevas, limpou todo o ambiente e instalou-se em meu coração.

Onde havia inveja, plantou flores de estímulo. O sucesso dos outros agora me impulsiona a buscar minhas próprias vitórias.

Onde havia ódio e rancor, quebrou tudo com a marreta do perdão. As correntes do ódio com seus elos de rancor que me prendiam ao passado foram todas quebradas e hoje somente enxergo o futuro. Aprendi que a alegria vive no futuro, o passado é a residência da melancolia.

Onde havia ira, lustrou tudo com o azeite da mansidão. Tudo ficou resplandecente, virou um espelho lindo. Hoje enxergo as coisas de forma diferente, a ira me fazia ver tudo nublado, deturpado.

Em um canto qualquer, empoeirado, a faxina foi geral.

A palavra jogou fora a maledicência, blasfêmias, idolatrias, lascívia e um bocado de concupiscência da carne. As prateleiras dos vícios estavam quase vazias, mas havia alguma coisa para ser recolhida e jogada num saco de lixo.

Tudo foi atirado para fora.

No lugar foi plantado flores, as mais belas flores que alguém pode enxergar; todas coloridas e perfumadas com um aroma que vem do céu.

Plantou-se amizade, amor ao próximo, sabedoria, confiança, otimismo, tudo rodeada pela bela flor da fé. Linda, a fé fica cada dia mais linda, toda vez que meu coração é tocado pela Palavra.

Sorri de um jeito totalmente diferente, poucas pessoas sabem o que é sorrir desse jeito.

O sorriso deságua nos lábios, mas a cascata toda vem do trono de dentro do meu coração. A nascente dessas águas é a Palavra.

Somente se pode sorrir desse jeito quem conheceu a Palavra.

Eu estava morto.

Antes da Palavra, o morrer para mim seria para sempre.

Agora não, nem penso mais em morrer, acabou o temor, brotou a bela flor da paz em meu peito.

Pela Palavra, suficientemente pela Palavra, unicamente pela Palavra, eu conhecerei o céu.

Depois da Palavra, o viver para mim será para sempre!