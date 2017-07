'Arraiá do Kita' é realizado e resgata brincadeiras antigas em FÁTIMA DO SUL

FOTO: FACEBOOK -

O I Arraiá do Kita, realizado no sábado, 22, no bairro Cohab de Fátima do Sul, além de apresentar a verdadeira Festa Caipira, resgatou aquelas brincadeiras, que, infelizmente cairam no esquecimento.



Devido, as vezes, pela modernidade, onde não se tem mais tempo para brincar, a não ser ficar horas atrás de uma telinha de celular.



Muitas brincadeiras aconteceram durante a festança, que estava muito animada, com a participação de muitas pessoas do bairro e de vários lugares do município e região. As brincadeiras: corrida no saco, corrida do balão, dança da laranja, dança das cadeiras, foram muito divertidas, animando o povão.



Num clima de muita alegria e amizade, os festeiros puderam apreciar e aplaudir os vinte e cinco casais, coordenados pela professora Luzinete Santos, dançaram a "Quadrilha Maluca", todos muito bem trajados caipiras. Tudo foi improvisado, sem ensaios, que com alegria e muita boa vontade saiu da melhor maneira possível. Antes da dança da quadrilha aconteceu o tão esperado casamento caipira, arrancando aplausos dos festeiros.



No final foram feito sorteios de brindes para os casais que participaram da "Quadrilha Maluca", destacando o prêmio de uma caixa de cerveja.



Foi realmente, uma festa caipira, não faltando as gostosuras comidas típicas tradicionais, e o melhor, a preços bem acessíveis.



Um dos organizadores da festança, empresário Adriano Kita, disse estar satisfeito com a realização do I Arraiá do Kita. E que no ano que vem promete que ainda vai ser melhor. Na oportunidade agradece a todos os patrocinadores do evento. Toda a equipe que ajudaram na organização e todos aqueles que de uma forma ou de outra, contribuiram para o sucesso do I Arraiá do Kita.