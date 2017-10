Armado com faca, jovem espanca e tenta matar adolescente em Batayporã

Imagem Acacio Nova News

Durante o feriado prolongado, na quinta-feira (12), dia de Nossa Senhora Aparecida, por volta das 14h30, um jovem de 29 anos, identificado como J.R.C.J., de 29 anos, foi preso pela Polícia Militar de Batayporã, acusado de espancar e tentar matar um adolescente. O crime ocorreu na Rua Manoel Jorge Simão, na Vila Maria Gonçalves.

Populares acionaram a Polícia Militar noticiando que o autor, armado com uma faca, estava espancando o menor, dizendo ainda que iria matá-lo. O acusado também estaria usando a arma branca para intimidar as pessoas que tentavam socorrer o adolescente.

Quando a polícia chegou, o autor já havia sido imobilizado por seu irmão e por seu pai. Bastante alterado, ele dizia que queria matar várias pessoas. O jovem foi algemado pelos policiais, porém, mesmo dominado pela guarnição, ele ainda ameaçou os militares, dizendo saber onde eles moravam e que iria “enfiar a faca” em todos eles.

Diante dos fatos, o acusado, que cumpre pena em regime condicional por crimes cometidos anteriormente, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Batayporã e colocado à disposição da Justiça. A faca que estava em seu poder também foi entregue na unidade policial.

Com relação ao adolescente espancado, a Polícia Militar constatou que ele foi socorrido no Pronto Atendimento de Batayporã e encaminhado para o Hospital Regional de Nova Andradina com diversas lesões pelo corpo e um corte profundo na cabeça, conforme a ocorrência policial, em estado crítico. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e ameaça.