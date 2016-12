Armada com facão, jovem invade casa, rende duas mulheres, rouba dinheiro e acaba presa pela PM

Foto: Sidnei Bronka/Arquivo

Ontem (26) às 23h, Mônica Correia do Nascimento, de 24 anos, invadiu uma casa na Rua Belo Horizonte, no Jardim Independente, em Dourados.

De acordo com informações apuradas pela 94FM, a jovem, que estava armada com um facão, bateu várias vezes na porta da casa. Ao ouvir o barulho, duas mulheres, de 53 e 70 anos, acordaram para ver o que era, porém, quando se aproximaram, a porta arrebentou e a jovem rendeu as duas, colocando o facão no pescoço da idosa e disse que era um assalto e que ela queria dinheiro.

Assustada, a idosa falou que não tinha, mas a jovem disse que iria matá-la. Em seguida, a idosa entregou R$ 60,00. Ao receber o dinheiro a mulher foi embora.

Em seguida a Polícia Militar foi acionada e encontrou a suspeita na Rua Eulália Pires. Quando a polícia se aproximou, viu o facão na cintura dela, e ela disse que não poderia ser presa porque era mulher.

A polícia levou Mônica até a casa das vítimas e foi reconhecida e levada para a delegacia.

Na delegacia, enquanto a polícia fazia o boletim de ocorrência, a jovem, que estava algemada, conseguiu soltar uma das mãos e correu cerca de três quadras, quando foi alcançada pela polícia e presa novamente.

Mônica Correia do Nascimento foi levada para a delegacia e autuada em flagrante por roubo.

A criminosa já tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.