Aristeu reivindica por reforma de ginásio de esporte e por maquinários para GLÓRIA DE DOURADOS

O Prefeito de Glória de Dourados Aristeu Pereira Nantes (PEN), esteve reunido na última terça-feira (17), no gabinete da Governadora em exercício Rosiane Modesto de Oliveira ( ROSE MODESTO) como é chamada no meio Politico do Estado.

Aristeu foi tratar de assuntos referentes ao esporte de Glória de Dourados, e a viabilização de Maquinário novo para a patrulha mecanizada do Município.

Na oportunidade, Aristeu entregou nas mãos da Governadora em exercício o pedido da reforma do Ginásio de esporte Vilmar Duarte Gomes, explicando a ela em qual situação ele recebeu da antiga administração, os prédios Públicos do município, descreveu também para governadora a situação que se encontra o Polo Esportivo do Município, destacando para Rose a urgência em seu pedido, para que seu Plano de Governo na área esportiva seja iniciado o mais breve possível.

O Ginásio de Glória de Dourados está interditado a mais de 4 anos, pelo corpo de Bombeiros de Fátima do Sul, pois sua estrutura física esta comprometida e precisa urgentemente de uma reforma geral. Problemas nas arquibancadas, que estão descascadas e desfiguradas de pintura. Os vidros estão quebrados, a pintura da quadra está quase que totalmente apagada, a iluminação artificial tem várias lâmpadas queimadas, além de apresentar vários pontos com goteiras, banheiros quebrados, vestiários sem condições de uso, e a parte elétrica e esgoto que estão comprometidos.

A Governadora em exercício Rose Modesto sinalizou que não medira esforços para ajudar Glória de Dourados a se reestruturar não só no esporte mais em todos os seguimentos. "Queremos ver um Estado Pujante com esporte, educação, cultura e lazer para Mato Grosso do Sul e claro para o povo de Glória de Dourados disse a Governadora em exercício Rose Modesto do PSDB", disse ela.