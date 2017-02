Aristeu recebe deputado Carlos Marun que garante reforma do ginásio de esporte em GLÓRIA DE DOURADOS

FOTO: GLÓRIA INFORMA - Aristeu recebe deputado Carlos Marun que garante reforma do ginásio de esporte

O Deputado Federal Carlos Marun (PMDB) de Mato Grosso do Sul, esteve nesta Sexta Feira 10/02/2017, visitando o gabinete do Prefeito de Glória de Dourados Aristeu Nantes (PEN). Marun esteve acompanhado do Presidente do partido de Glória de Dourados Magno de Paula (Maninho) e do vice Prefeito de Glória de Dourados que também é do PMDB Fausto Sousa. Em conversa com o Prefeito, Marun Fortaleceu o Apoio a Administração de Aristeu Nantes, e garantiu em seu primeiro compromisso para Glória de Dourados a Reforma completa do Ginásio de Esporte da Cidade, Ginásio Vilmar Duarte Gomes. (BECÃO).

O Ginásio de Esportes de Glória de Dourados como todos sabem e tem conhecimento, esta interditado para jogos oficiais e eventos de grade porte a mais de quatro anos. Na próxima semana um engenheiro estará fazendo todo o levantamento necessário para a que o projeto da reforma seja feito o mais rápido possível e enviado para apreciação e aprovação na câmara Federal. O Prefeito Aristeu Nantes agradeceu a visita do Deputado Carlos Marun, e disse que Glória de Dourados agradece: esta reforma é um anseio de todos nós da cidade, em breve Glória de Dourados terá o prazer de realizar grandes eventos de Futsal e demais categorias em um Ginásio praticamente novo. Aristeu destacou ainda a importancia da pratica esportiva no Municipio, e torce para que o mais breve possivel possamos assistir aqui em casa, no Ginásio, um evento como a Copa Morena onde Glória de Dourados ficou conhecida no senário Estadual como a maior Campeã.