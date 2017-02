Aristeu forma comissões para discutir programação 29ª Exposição Agropecuária de GLÓRIA DE DOURADOS

FOTO: GLÓRIA INFORMA - Aristeu forma comissões para discutir programação 29ª EXPOGLÓRIA

O Prefeito de Glória de Dourados Aristeu Nantes (PEN) se reuniu na sexta feira dia 10 para tratar sobre 29ª Exposição Agropecuária e Industrial de Glória de Dourados. Aristeu reuniu-se pela Primeira vez para formar comissões e discutir a programação que será oferecida aos participantes da exposição, que acontecerá no período de, 28 de abril a 02 de maio deste ano.

Durante a reunião foram discutidos temas sobre a Segurança, Stands, Rodeio, Cavalgada, Bailes Populares, Prova de Laço e Tambor, entre outros tópicos.

Este ano as festividades alusivas ao 54º aniversário de independência política de Glória de Dourados, não acontecerá o desfile cívico, como nos anos anteriores. “O prefeito salientou, que este evento deve acontecer na semana da Pátria, mais precisamente no dia 7 de setembro, que é uma data especial para todos os brasileiros, um dia tipicamente apropriado para a promoção do desfile”.

Continuando, o Secretário Municipal Antônio Carlos da Silva Vieira (Tonhão) afirma que Glória de Dourados fará uma grande festa.

Nós acreditamos na administração do prefeito Aristeu Nantes e temos absoluta certeza que vamos todos reunidos, realizarmos uma grande exposição. “Sabemos que o município não passa por boa situação financeira, assim como os demais municípios brasileiros, entretanto, com o trabalho de todos e determinação vamos realizar uma grande festa comemorativa”, detalha o Secretário.

Para esta Expoglória, Foi Formada uma comissão para fazer um Levantamento de Gastos e a Possibilidade da realização da Cavalgada, sabemos que a cavalgada gera uma grande despesa para o Município, mas se todo o interessado nos ajudarem a realizar, incluindo os donos de cavalos e comitiva, poderá acontecer, ressalta o Prefeito.

A entrada no Parque de Exposição será gratuita. “Nós estamos realizando uma festa em comemoração ao aniversário de independência política do município, uma festa para a população em geral e, nós fazemos questão de que o acesso ao Parque de Exposição seja gratuito” disse Aristeu Nantes durante a reunião com os membros das comissões formadas na Sexta Feira dia 10, com a presença de secretários, vice-prefeito Fausto Sousa, e representantes de entidades e Clubes de Serviços, Presidente da Câmara Municipal Milton Gomes, Associação Comercial, Polícia Militar, entre outros seguimentos.

O prefeito assegura que a programação da Expoglória 2017 ficará pronta ainda neste mês de Fevereiro. “Nosso objetivo é liberar o mais rápido possível a programação da 29ª Exposição, para facilitar os expositores de forma em geral”, finaliza o prefeito.

O município de Glória de Dourados foi criado através da Lei nº. 1.941, de 11 de novembro de 1963, entretanto a instalação dos órgãos públicos municipais aconteceu no dia 2 de maio de 1965. Daí, portanto, a comemoração no dia 2 de maio.