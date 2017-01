Aristeu assume CIDECO e diz que aterro sanitário tá na hora de funcionar em GLÓRIA DE DOURADOS

FOTO: GLÓRIA INFORMA - Aristeu assume CIDECO e diz que aterro sanitário tá na hora de funcionar

Nesta segunda feira 23/01/17 o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia o CIDECO, se reuniu no DEFAP na sala de Múltiplo uso para decidir a nova Diretoria.

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia- CIDECO, com base na Lei.n 6.017,de 17 de Janeiro de 2007, no Protocolo de Intenções, Contrato de Consórcio Publico e nos seus Estatutos Sociais, reuniu os Municípios consorciados para decidir o novo Presidente do Consórcio. A Reunião durou mais de três horas, contando com as presenças dos Prefeitos de Glória de Dourados, Deodápolis, Novo Horizonte do Sul, Jatei, e Vicentina.

Ficou decidida então a nova diretoria

Presidente: Aristeu Pereira Nantes Prefeito de Glória de Dourados.

Vice Presidente: Valdir Sartor Prefeito de Deodápolis.

Conselheiro: Eraldo Jorge Leite Prefeito de Jatei.

Conselheiro: Marcos Benedetti Hermenegildo Prefeito de Vicentina.

Conselheiro: Marcilio Álvaro Benedito Prefeito de Novo Horizonte do Sul.

O Prefeito Aristeu Nantes de Glória de Dourados disse que esta na hora de colocar para funcionar o aterro Sanitário que fica no Localizado no Município, e essa parceria entre os cincos Municípios fortalece ainda mais a união dos prefeitos que buscam os mesmos objetivos que é fazer o Município crescer e coloca-lo de volta entre os mais pujantes. Aristeu disse ainda que a próxima reunião será para abrir licitação para as empresas interessadas em administrar o aterro sanitário.

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia – CIDECO – é instituído como Associação Pública, entidade publica com personalidade jurídica de direito publico, de natureza autarquia, regida pelas normas da Constituição da Republica Federativa do Brasil, Código Civil Brasileiro, Lei Federal n 11.107 de 6 abril de 2005 e Decreto Federal n 6.017, de 17 de janeiro de 2007, pelo Protocolo de Intenções e pelos Contratos de Consórcio Público, constitui o presente Estatuto Social, para todos os efeitos legais.

O Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Integrado da Colônia – CIDECO tem a missão institucional de “atuar na gestão estratégica de serviços públicos, por interesses comuns dos municípios consorciados e da sociedade; e promover o desenvolvimento territorial sustentável”.

O CIDECO tem como principio fundamental e objetivo permanente assegurar à população dos municípios consorciados condições de vida digna, democrática e com justiça social, orientada pelos princípios de igualdade, legalidade, moralidade, fraternidade, economicidade, impessoalidade, razoabilidade, publicidade, eficiência, legitimidade e participação popular, garantindo o pleno direito a cidadania, mediante o equilíbrio social, ambiental e cultural, o desenvolvimento tecnológico, a eficiência econômica, geração de renda e oportunidades para todo cidadão e a promoção do desenvolvimento territorial sustentável; e

O CIDECO, em razão de sua natureza legal, não possui finalidade lucrativa.