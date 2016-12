Arilson Targino entrega novo Portal com paisagismo e diversas outras obras na sexta-feira em JATEÍ

JATEÍ – O Prefeito Arilson Targino, do município de Jateí, fechará seus 08 (oito) anos de mandato com chave de ouro, onde na próxima sexta-feira (30), entregará diversas obras e academia de saúde a toda a população do município.

O prefeito Arilson Targino entregará também oficialmente, os veículos recebidos que foram adquiridos com recursos do Governo do Estado por meio de emendas parlamentares e com contrapartida do Fundo Municipal de Saúde.

Foi feita a aquisição de uma ambulância modelo Van Ducatto para transporte de pacientes de emergência - Aquisição de a pick-up Montana, para o combate a Dengue para a coordenação de endemias e uma Mini Van 7 (sete) lugares marca Spin para transporte de pacientes.

Será entregue também oficialmente a escavadeira hidráulica.

Arilson Targino aproveitou para agradecer a população do município, por confiar em seu trabalho durante os primeiros 4 anos e em seguida, na sua reeleição para mais 4 anos a frente dos trabalhos do executivo municipal.

“Estamos entregando um município forte, com inúmeras obras conquistadas, executadas e com muito trabalho de toda nossa equipe que não mediram esforços para que pudéssemos chegar neste momento de fechamento de 08 anos de mandato, com a sensação do dever cumprido por todos. Estamos inaugurando e também deixando emendas parlamentares e obras em andamento para o prefeito eleito possa dar seguimento ao nosso trabalho, e aproveitar para desejar um Feliz Ano Novo a todos, com muita saúde e paz no coração”, finalizou Targino.

INAUGURAÇÕES NA SEXTA-FEIRA

Será entregue a população na sexta-feira (30), o lindo e moderno Portal na entrada da cidade, acompanhado de uma reestruturação de paisagismo;

- A revitalização da Praça Central com inauguração também de uma fonte luminosa e o Monumento à Bíblia. Emenda do Senador Moka.

- Academia Ao Ar Livre “Academia de Saúde”;

- A nova fachada e revitalização do Cemitério Municipal;

OBRAS EM ANDAMENTO

Arilson Targino deixará nas mãos do prefeito eleito Eraldo Jorge Leite, as obras em andamento que são elas:

- Terminal Rodoviário

- Cobertura do espaço do palco e área de show do Parque da Fogueira;

- Esgotamento sanitário que ficará com 100% da cidade de Jateí com esgoto sanitário.

EMENDAS PARLAMENTARES

Arilson Targino também deixa emendas parlamentares já disponíveis para a execução de obras e ampliações e reformas, que são eles:

- Asfalto em frente ao Cemitério Municipal;

- Asfalto no Conjunto Residencial no valor de R$ 250 mil;

- Ampliação e reforma do Estádio Municipal no valor de R$ 682 mil.