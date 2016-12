Arilson entrega três veículos novos para o atendimento da saúde em JATEÍ

FOTO: FÁTIMA NEWS - Arilson entrega três veículos voltado para o atendimento da saúde em JATEÍ

JATEÍ - O prefeito Arilson Targino, do município de Jateí, entregou a população Jateiense mais veículos para compor a secretaria municipal de saúde, fortalecendo ainda mais o apoio a população da sede e do distrito e gleba.

Arilson Targino recebeu os veículos que foram adquiridos com recursos do Governo do Estado por meio de emendas parlamentares e com contrapartida do Fundo Municipal de Saúde.

Foi feita a aquisição de uma ambulância modelo Van Ducatto para transporte de pacientes de emergência - Aquisição de a pick-up Montana, para o combate a Dengue para a coordenação de endemias e uma Mini Van 7 (sete) lugares marca Spin para transporte de pacientes.

Para o prefeito Arilson Targino, as aquisições vem somar com os anseios de toda a população “Estamos fechando nossos oito anos de mandato, e nada melhor que entregar mais esses 3 veículos para a nossa saúde municipal. Trabalhamos muito, juntamente com toda a equipe da saúde comandada pelo secretário Geberson, estão todos de parabéns”, destacou Arilson Targino.

Em junho deste ano de 2016, o prefeito Arilson Nascimento Targino, esteve em Campo Grande participando da solenidade de assinatura dos convênios de repasse das emendas parlamentares. Jateí foi agraciado com três emendas destinadas a saúde do município, totalizando R$130 mil.

Uma das emendas foi no valor de R$ 80 mil do Deputado Estadual Eduardo Rocha (PMDB) é destinada para a compra de um veículo modelo Doblô direcionado para o transporte dos usuários da saúde. Outra emenda parlamentar é do Deputado Estadual João Grandão (PT) no valor de R$ 30 mil destinado para ampliação do Laboratório de Analises Clínicas, e ainda R$ 20 mil para a aquisição de um novo veículo para ser usado na Secretaria de Saúde, emenda do Deputado Estadual Paulo Corrêa (PR).