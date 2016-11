Arilson com Reinaldo e Eraldo assinam ordem de serviço para construção de nova ponte em JATEÍ

O prefeito Arilson Nascimento Targino (sem partido) esteve na manhã de hoje na Governadoria com o governador Reinaldo Azambuja e o prefeito eleito Eraldo leite, em Campo Grande, participando da solenidade de assinatura de convênios de ordem de serviços para construção de pontes de concreto.

Jateí foi agraciado com uma ponte que será construída na MS145 entre as linhas do barrerinho e potrerito, e até o fim do ano o governador estará lançando mais três.

Ao todo o governador Reinaldo Azambuja assinou a ordem de serviço para construção de 42 pontes de concreto em 20 municípios do Estado. O investimento é de R$ 41,4 milhões sendo R$ 19,6 milhões de recursos oriundo do Estado e o restante repasses do Governo Federal em medida emergencial devido às fortes chuvas que atingiram Mato Grosso do Sul no verão de 2015/2016.

Serão 15 empresas ganhadoras da licitação a realizarem as obras no prazo que varia entre 180 dias a um ano, dependendo da ponte a ser construída.

O prefeito ArilsonTargino na oportunidade fez questão de ressaltar sua satisfação em ver mais este investimento em prol a população jateiense, que visa atender grande público, e principalmente as pessoas moradoras das localidades onde será construída a ponte de concreto, ou que apenas faz a trafegabilidade.