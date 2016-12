Arceno paga 14º salário aos ACS, rescisões dos exonerados e 1/3 férias de professores em GLÓRIA

Foto: Rogério Sanches / Fátima News (selfie) - Arceno paga 14º salário aos ACS, rescisões dos exonerados e 1/3 das férias do professores

GLÓRIA DE DOURADOS – Quase finalizando seus 08 (oito) anos de mandato, o prefeito do município de Glória de Dourados, Arceno Athas Júnior, tem mantido o sério compromisso de repassar todo final de ano, o incentivo que equivale ao pagamento do 14ª salário aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), onde também já estão disponíveis para saque.

O prefeito Arceno Athas informou ainda ao Fátima News, que o pagamento dos servidores municipais já está disponível também para saque a partir de hoje, quarta-feira (28), e que no dia 30 (sexta-feira), será pago todas as rescisões dos servidores que já foram exonerados e também 1/3 de férias dos professores do município de Glória de Dourados.

Os recursos que são utilizados para efetuar esse pagamento aos agentes, sempre existiram e, durante as administrações do atual prefeito, sempre foram rateados em forma de um 14ª salário para a referida categoria.

Em administrações passadas, apesar dos recursos existirem, os Agentes Comunitários de Saúde gloriadouradense jamais recebeu, porque nunca, na história de Glória de Dourados esses recursos haviam sido rateados aos funcionários desta área, apesar de existirem e sua distribuição de forma igualitária ser absolutamente legal perante a lei.

“Esse ano foi muito bom para o município de Glória de Dourados, conseguimos cumprir com todos os compromissos graças a Deus e ao povo, e conseguimos executar inúmeras obras. Pagamos o sagrado 13º salário do nosso eficiente funcionalismo público municipal, onde agradeço a cada um de vocês por acreditar no nosso projeto de desenvolvimento e nos apoiar nas nossas decisões. Desde já agradecer de coração a cada funcionário público e deseja um Feliz Ano Novo, que 2017 seja de muita paz, saúde e prosperidade, que Deus abençoes a todos Gloriadouradenses”, enfatizou Arceno Athas.

O prefeito destacou também que “Para nós é um motivo de satisfação e, acima de tudo, do cumprimento da lei, para com esses funcionários que labutam diariamente com sol ou chuva percorrendo as residências do nosso município, tanto na zona urbana, como na zona rural”, constata o prefeito Arceno Athas detalhando ainda, “se os recursos existem e podem ser rateados em forma de um 14ª salário, como incentivo, porque deixaríamos de praticar esta operação benéfica a essa camada de servidores que prestam relevantes serviços à nossa população, que Deus abençoe a todos e que a próxima administração consiga fazer esse rateio também”, Finalizou Arceno Athas.