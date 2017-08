Após ter bebê, mãe quebra sala de hospital e é segurada por funcionários

Após ter bebê no dia 12 de agosto, no Hospital Universitário Maria Rosa Pedrossian, em Campo Grande, uma mãe de 28 anos, acabou entrando em surto e nesta terça-feira (22) acabou quebrando uma sala do hospital.

Funcionária do hospital contou na delegacia que a moça teve bebê no dia 12 de agosto, e ontem (terça) ela em surto teria invadido uma sala do serviço social, e quebrado computadores, impressoras, telefones, ventiladores, além de esparramar o lixo pelo chão.

Durante o quebra-quebra, ela teria dito a frase, “Quero meu filho, o demônio não vai se criar”. Ela teve de ser segurada por funcionários e o Corpo de Bombeiros acionado levando a mulher para outro local – que não está registrado na ocorrência.