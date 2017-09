Após perseguição, homem é detido com carro roubado em Glória de Dourados

FOTOS: FACEBOOK GLÓRIA CITY - Veículo invadiu praça durante fuga em Glória de Dourados. Foto: Reprodução

Dois homens foram detidos pela Polícia Militar (PM) de Deodápolis na tarde deste sábado (23) após uma perseguição cinematográfica pela rodovia MS-376, entre as cidades de Deodápolis e Glória de Dourados.

Os policiais receberam denúncia de dois veículos em atitude suspeita e avistaram os carros em Deodápolis. Durante tentativa de abordagem, o motorista de uma Hyundai Tucson, passou a conduzir de maneira anormal, em zigue-zague e obstruindo a passagem da viatura policial, colaborando para um veículo Dodge Journey, que estava a sua frente, empreendesse fuga.

Após a Tucson seguir em ruas paralelas, os policiais seguiram o Journey, que seguia pela avenida Genaro da Costa Matos e seguiu sentido Glória de Dourados pela rodovia MS-376.

Já na avenida Presidente Vargas, em Glória de Dourados, os policiais conseguiram aproximação do veículo que seguia em alta velocidade, e dispararam três vezes, atingindo as rodas traseiras e dianteiras do fugitivo. Mesmo assim, ele ainda conseguiu conduzir o carro, até a rotatória da Praça José de Azevedo, onde perdeu o controle e invadiu o canteiro. O motorista ainda tentou fugir a pé, mas foi detido pela polícia.

Aos policiais, ele disse que o veículo era roubado e que receberia R$ 1.500 para trazê-lo de Três Lagoas para Dourados.

PM perseguiu o veículo. FOTOS: FACEBOOK GLÓRIA CITY

Tucson apreendida em Deodápolis

Após fugir por ruas paralelas, a Tucson, que fazia o trabalho de batedor do veículo roubado, foi interceptada por um policial militar de Ipezal, em Deodápolis.

Na delegacia

Na delegacia os policiais constaram que o veículo Dodge Journey havia sido roubado no dia 15 de setembro, em Boituva (SP) e que as placas eram falsas. Durante buscas no veículo, foi encontrado um celular, um pino de cocaína e a quantia de R$ 67,50.

Os motoristas dos veículos, de 25 e 20 anos, foram detidos e colocados a disposição da Justiça.