Após denúncia, homem foi preso com arma adulterada para calibre 22mm em Deodápolis

FOTO: ELITON SANTOS / IMPACTO NEWS

Um homem de 20 anos foi preso no município de Deodápolis próximo trevo que dá acesso a Culturama após ser flagrado com uma espingarda de pressão (5,5mm) que foi adulterada para comportar munições de calibre 22mm.

A apreensão ocorreu após uma denuncia de que um homem estaria com uma roupa camuflada em uma bicicleta e que este estaria portando uma arma. O denunciante, que não se identificou, afirmou ainda que ouviu dois disparos.



De imediato, a Guarnição se deslocou até a MS 276 onde localizou o homem. Na mochila estava a Carabina de 5,5mm que foi adulterada. Ele disse aos policiais que estava acampado as margens do Rio Dourado e que teria levado a arma apenas para ‘diversão’. Ele ainda afirmou que estava acompanhado com outro rapaz que não foi localizado pela PM. Com o homem detido, foi localizado duas munições deflagradas de calibre 22mm e uma munição intacta.



Ele foi encaminhado a Delpol.