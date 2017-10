Após 1h presa em buraco, criança de 7 anos é resgatada em Campo Grande

Fotos: Marina Pacheco

Eduarda Tainá de 7 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar presa quase uma hora dentro de um buraco em um terreno, onde três casas estão sendo construídas, na tarde deste sábado (14) no Jardim Noroeste, em Campo Grande de acordo com o Campo Grande News.

Segundo o tenente Xavier, do Corpo de Bombeiros, que comandou a operação, o buraco tem três metros e meio de profundidade e 30 centímetros de espessura. Os militares tiveram que usar cavucates e enxadas para retirar o excesso de terra ao redor da garota.

Ela teria ficado presa pelos ombros e quadril. Uma retro escavadeira foi acionada, mas a criança foi retirada antes mesmo da máquina chegar.

Durante todo o tempo, militares ficavam conversando com a menina para distraí-la. “A nossa preocupação era para não deixar a terra cair em cima dela e soterrá-la”, afirmou o tenente da corporação.

Muito nervosa pela situação e pelo tempo que ficou presa, Eduarda saiu do buraco chorando e foi entregue ao pai que também estava muito emocionado. No fim do resgate, curiosos e familiares da vítima aplaudiram o salvamento.

Apesar de não apresentar ferimentos, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande onde deve passar por avaliação médica.

A menina brincava no terreno com as irmãs. Uma das irmãs de 10 anos brincava de ‘pescar’ no buraco com a vítima como isca quando não suportou segurar o peso da menina, que escorregou e caiu. A própria irmã foi quem correu e pediu ajuda.

Segundo a avó das meninas, Enedina Alves Miranda, 50 anos, as meninas moram com a mãe no bairro Talismã, mas vieram ver a avó e o pai. O terreno onde esta a construção dá acesso ao quintal da casa dos tios das crianças.

“Foi uma agonia. Por mais que ela esteja bem, está falando bem, foi uma agonia”, desabafou a avó.

No local da construção, serão erguidas três residências, por isso há vários buracos como esse por lá. Ededina reclama que é falta de responsabilidade. “Como pode deixar esses buracos abertos sabendo que as crianças estão na semana do saco cheio, de férias?. Não tem como segurar elas [crianças]” disse indignada.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação deve entrar em contato com o responsável pela obra para orientação que ele faça a proteção do local.

Depois do acidente, os próprios moradores taparam os buracos com tijolos e madeiras.