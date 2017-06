Após 12 anos em funcionamento, prefeito Aristeu Nantes fecha a Casa do Artesão em Glória de Dourados

GLÓRIA DE DOURADOS – Após 12 anos em perfeito funcionamento, a prefeitura municipal de Glória de Dourados, através do prefeito Aristeu Nantes, fechou na última semana, a Casa do Artesão de Glória de Dourados.

Lembrando que a Casa do Artesão foi inaugurada através da prefeita na época, Vera Baur, onde funcionou os 04 (quatro) anos da sua administração e 08 (oito) anos da administração do ex-prefeito Arceno Athas Junior. Naquela oportunidade, a Casa do Artesão foi montada na Praça Castelo Branco, antigo prédio da Biblioteca Municipal.

Foi publicado no órgão oficial do município, o cancelamento do contrato que vigorava sobre o aluguel da Casa do Artesão, deixando assim, muitos artesões revoltados e sem entender o porque do fechamento, da casa que era uma referência aqueles que usavam para vender seus objetos artesanais.

Segundo informações, cerca de 60 artesões usavam a casa, que chegou a ser pré-anunciada em sua página no facebook no mês de abril de 2017, onde a administradora da página disse “Gente eu venho aqui pedir pra vcs divulgarem essa página, pois a Casa do Artesão de Glória de Dourados está correndo um grande risco de fechar então por favor nos ajude a manter este local aberto.....#divulguem#”, disse a administradora na própria página do facebook.

Alguns artesões que falaram com o Fátima News, destacaram que o não fechamento da Casa do Artesão, era uma das promessas de campanha do atual prefeito Aristeu Nantes “Tivemos uma reunião com ele, fizemos quase o impossível para manter aberta, já vendemos pouco e a maioria faz o artesanato por amor e como uma forma extra de sobreviver, mas infelizmente não conseguimos deixar aberta, pode ser que depois dessa reportagem as coisas muda de figura, mas acho que não”, finalizou uma artesã que não quis se identificar.

Com a crise, ficou fácil de se negar os apoios que vinham sendo utilizados em diversos setores, haja visto, que os artesãos ganham pouco e não tinham como manter a casa aberta e o que eles queriam, era a cedência de uma pessoa, que também foi negado e inviabilizou a permanência da Casa do Artesão.