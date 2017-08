FOTO: ARQUIVO DA FAMÍLIA

Aos 95 anos, uma das pioneiras da cidade de Vicentina faleceu na tarde desta quarta-feira (02), devido a problemas de saúde na cidade de Sao Paulo, onde se tratava.

Dona Etelvina Rios Roble era muito querida por todos. Uma grande perca para a família e amigos.

A Família convida a toda população para seu velório no salão da Pax de Vicentina com início previsto para as 07hs desta sexta-feira dia 04. (Nas. 09/07/1922 - Faleceu 02/08/2017)