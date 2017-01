Aos 81 anos e mãe de 5 filhos, morre mais uma das fundadoras de FÁTIMA DO SUL

Na madrugada de hoje, 27, por volta das 0:30, faleceu a antiga moradora de Fátima do Sul, Florentina Augusta de Menezes, aos 81 anos. Ela foi casada com o saudoso Severino, com quem teve 5 filhos, dentre eles, o João que é mecânico de motos.

Lutava há quinze dias no hospital da Sias e também em Dourados com grave doença, não resistindo veio a óbito.

Florentina chegou em Fátima do Sul nos idos dos anos 50 e montou um pequeno comércio (restaurante) na avenida 09 de julho, atendendo com muita dedicação, principalmente os viajantes. Era uma mulher muito religiosa, evangélica da Igreja Assembléia de Deus, ministério Belem.

A família enlutada convida todos os amigos para as ultimas homenagens na Igreja Assembléia de Deus, na Rua Ataulpho de Matos. O sepultamento será as 17 horas no cemitério local.