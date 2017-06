Anitta é a primeira atração confirmada para Expo MS

FOTO: DIVULGAÇÃO

A cantora Anitta é um dos nomes confirmados para abrilhantar a Expo MS, que será realizada no mês de agosto em Campo Grande. A Dut’s Promoções confirmou até o momento, apenas o nome da funkeira, que foi um dos nomes mais pedidos nos comentários da página do empresário Eduardo Maluf, ao divulgar um banner sobre o evento.

A data exata para o início do evento ainda não foi confirmada pela organização, que ainda não definiu se os shows serão realizados antes ou depois do aniversário da cidade, no dia 25 de agosto.

Anitta trabalha no lançamento do single " Paradinha ", sua primeira gravação em espanhol, que contou com cenas gravadas no metrô de Nova York, nos EUA. A cantora acredita que depois de gravar com o colombiano Maluma, o mercado internacional abriu as portas para a cantora, que fez uma recente parceria com Iggy Azalea na música "Switch“.