Amigos homenageiam Jorge Azato e filha diz que pai tinha muitos planos e que partiu antes da hora

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Jorge Azato, que morreu em acidente

de trânsito, era presidente do conselho deliberativo da Associação Nipo Brasileira

(Foto: Rogério Sanches / Fátima News)

Paciente, carismático e de um amor infinito, segundo familiares, Jorge Azato de 71 anos, parte deixando saudades e o vazio da alegria para quem o amava. Consequência de acidente que ainda está sendo investigado, a morte do advogado e presidente do conselho deliberativo da Associação Nipo Brasileiro de Campo Grande surpreende e entristece os mais próximos, já que ele tinha "saúde de ferro e apego à vida feliz", conforme o que contam amigos.

Para a filha mais velha de Jorge, Maritza Azato, 35 anos, o pai partiu muito antes do que deveria. “Ele estava muito animado, pois tinha acabado de entrar na academia, tinha muito planos ainda. Era muito feliz, sociável e gostava de estar e receber as pessoas”, conta.

Para o amigo de anos, Alison Pedrozo, 75 anos, só mesmo a alegria para resumir o advogado e a vontade de ajudar quem precisasse. “É uma pessoa que nos marcou para o resto da vida. Além de integrante da maçonaria, era presidente do conselho, criou uma escola. Para todos os colegas maçons foi um choque muito grande”, afirma.

A escola criada pelo advogado é chamada de 'Instituto Reino do Saber’, em Fátima do Sul. De lá, dez professores vieram se despedir. O velório começou por volta das 14h40 e está sendo realizado uma das salas da Loja Maçônica, que fica na rua Sucre, na Vila Carvalho. O sepultamento está marcado para às 10h, no cemitério Santo Antônio.

O advogado parte deixando a esposa, três filhos e um neto, de apenas 5 anos. “Como esposo ele foi um parceiro impar, de uma paciência suprema e amor infinito. Com os filhos, nunca mediu esforços para dar o de melhor, tanto financeiramente, quanto como pai. É assim que ele deve ser lembrado”, diz a filha.

Fatalidade – O acidente que resultou na morte de Jorge aconteceu na noite de ontem (9), na Rua Marechal Rondon, no Bairro Amambaí, região central. O carro em que ele estava foi foi atingido na traseira, por uma caminhonete Toyota Hilux, desgovernada.

Conforme boletim de ocorrência, Raimundo Sávio Curiel, 50 anos, seguia na caminhonete com mais três ocupantes, quando bateu na traseira do Gol vermelho, conduzido por Jorge, que capotou. Em seguida, o condutor da Hilux atingiu mais três automóveis, sendo um Voyage, um Palio estacionado e um Palio Weekend.

No total, cinco pessoas entre 7 e 53 anos ficaram feridas. Elas foram encaminhadas para a Santa Casa e apenas uma continua internada, mas não corre risco de morte. Raimundo fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. O motivo do acidente ainda está sendo apurado.