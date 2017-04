FOTO: EVERTON RICARDO / ASSESSORIA - Alunos da REME recebem ovos de páscoa do Prefeito Marquinhos do Dedé em VICENTINA

A Páscoa chegou mais cedo para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Vicentina. Nesta quarta-feira (12/04), o prefeito Marquinhos do Dedé, a Primeira Dama Sandra Brigatti Dias Benedetti e o secretário de Educação Fernando de Oliveira, distribuíram ovos de Páscoa nas Escolas Municipais de Vicentina e Distritos, cerca de 650 alunos da REME foram contemplados.

O Prefeito fez questão de entregar os ovos de Páscoa a cada criança no período matutino e vespertino nas Escolas Municipais Antonia Alves Feitosa, CEIM Antonio Roberto Dias, Escola José do Patrocínio em Vila Rica e Escola José do Patrocínio extensão Chapeuzinho Vermelho no distrito de São José.

“A gente vê a alegria estampada no rosto de cada criança, não tem preço ver o sorriso no rostinho deles, pois é uma data que lembra a ressurreição de Cristo, e a entrega dos ovos de Páscoa traz alegria para essas crianças, que com muita dedicação, esforço e bons professores, se tornarão futuros cidadãos do bem, formando a nova sociedade”finalizou Marquinhos do Dedé.