Águas de Bonito recebeu a visita das Youtubers, Veja algumas fotos da visita deles em BONITO

BONITO - MS - Entre os dias 8 e 13 deste mês, o Águas de Bonito recebeu a visita das Youtubers Jana Taffarel e Amanda Domenico.



O canal de Jana Taffarel no Youtube conta com mais de 900 mil inscritos, que conferem as dicas de moda e beleza da youtuber. Já Amanda contabiliza mais de um milhão de seguidores em seu canal sobre moda, beleza e lifestyle.

Durante a visita, as youtubers conheceram a Estância Mimosa, Ecoturismo Recanto Ecológico Rio da Prata, Boca da Onça, Nascente Azul, Buraco das Araras, Bóia Cross, Arvorismo Cabanas, Mergulho no Rio Formoso, Projeto Jibóia e Taboa Fábrica de Encantos.

FOTOS ABAIXO: