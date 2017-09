Agressão, tiros e confusão: trio tenta furto em mercado e é detido por vigia

Imagem Ilustrativa

Ao tentar sair de um supermercado na Avenida Coronel Antonino, na noite desta terça-feira (12) sem pagar pelos produtos, um trio acabou entrando em luta com os funcionários e um dos autores foi ferido a tiros pelo vigilante do local.

Por volta das 20 horas, o trio foi flagrado saindo do supermercado com uma bolsa contendo os produtos que não foram pagos no caixa, momento em que dois funcionários foram em direção a eles pedindo para que os acompanhasse, entre os autores estava uma mulher.

Momento em que eles começaram a agredir a funcionária do supermercado que foi socorrida por outro funcionário. Eles entraram em luta e ao ver a situação o vigilante do estabelecimento comercial foi e direção a eles, e um dos autores jogou um carrinho de compras contra ele.

Neste momento, o vigilante efetuou disparos contra o chão, mas o rapaz continuou vindo em sua direção, então, foi feito um disparo no pé do autor que caiu no chão. A polícia foi acionada e ao chegar ao local encontrou o trio detido.

Eles foram levados para a delegacia de polícia. O valor da compra era de R$ 163. Antes de serem levados eles ameaçaram os funcionários de morte. Um dos autores estaria evadido do sistema prisional e foi reconduzido.