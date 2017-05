AGORA: Concurso Miss Mato Grosso do Sul já está acontecendo, todos na torcida por Glória de Dourados

FOTO: DIVULGAÇÃO

Glória de Dourados terá uma representante na categoria Miss 2017, no Concurso Miss Mato Grosso do Sul, que acontece hoje, sábado (27).

Ana Carla Marques, irá representar Glória de Dourados na categoria Miss MS. Ela que postou em seu perfil no facebook que “Parabéns Glória de Dourados. Uma honra e alegria poder representá-la. Obrigada pelo apoio de todos os gloriadouradenses”.

O evento está sendo organizado pela TK Models Agency, sobre coordenação de Wagner Takamari, e deverá ter inicio a partir das 19h30, no Eco Hotel do Lago, em Campo Grande. Serão eleitas as Misses, Mundo MS, Teen MS, MS Mirim e MS Brasil.