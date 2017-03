FOTO: BOMBEIROS

VICENTINA - MS - Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, através do 10ºSubgrupamento de Bombeiros Militar Independente, sediado em Fátima do Sul/MS debelou incêndio de grandes proporções em propriedade rural em Vicentina/MS.

Maiores informações serão repassadas posteriormente, inclusive, com dicas de prevenção à queimadas.