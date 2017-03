AGORA: Bombeiros encontram o corpo do funileiro que caiu no Rio Dourados no sábado em FÁTIMA DO SUL

FÁTIMA DO SUL - Pescadores informaram errado a equipe de buscas do Corpo de Bombeiros de um corpo boiando as margens do Rio Dourados, na chegada da equipe foi constatado que não era o corpo do funileiro Paulo Lopes. A equipe dos Bombeiros avisaram a todos da imprensa sobre o fato que tinham encontrado o corpo e logo em seguida a impressa foi avisada da falsa notícia, onde algum sites já tinha publicado o fato.

As buscas continuam e já chegam há mais de 72 horas no Rio Dourados, a equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros a procura do corpo o funileiro Paulo Lopes da Silva, o "Pezinho".